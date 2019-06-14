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Yağlı güreşler kıran kırana geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Sincansarnıç Mahallesi’nde uzun yıllardır gerçekleştirilen yağlı güreşler bu sene de heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu.

Yağlı güreşler kıran kırana geçti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Sincansarnıç Mahallesi’nde uzun yıllardır gerçekleştirilen yağlı güreşler bu sene de heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Güreşlerin şampiyonu Ali Rıza Kaya oldu.
Sincansarnıç’ta gerçekleştirilen ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin de desteklediği yağlı güreşler bu yıl köy hayrı ile birlikte gerçekleştirildi. Hayırla birlikte büyük kalabalıkların toplandığı Sincansarnıç’da renkli görüntüler yaşandı. Toplam 101 yıldır yapılan yağlı güreşlere bu yıl 170 güreşçi katıldı. Rakibini yenmeyi başaran Ali Rıza Kaya başpehlivan oldu. İkinciliği ise Ekrem Yavuz aldı. Kıran kırana geçen yarışlar sonrasında güreş ağası Ozan İnci oldu Dernek Başkanı Fehmi Aydın emeği geçenlere teşekkür ederek, “Güreşlerimize destek veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.
Mahalle Muhtarı Menderes Özen gelen misafirlerle tek tek ilgilendi.

Yağlı güreşler kıran kırana geçti

Yağlı güreşler kıran kırana geçti

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