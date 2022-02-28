Yağlı ve kirli aspiratörler gözünüzü korkutmasın! Bu yöntemlerle aspiratör temizliği artık çok kolay…

Mutfaktaki yemek kokularını yok etmesi için kullandığınız aspiratörünüzün düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Özellikle kızartma ve ızgara gibi yemekleri pişirirken yağ sıçramasından dolayı aspiratörünüzün kirlenmesi kaçınılmaz. Zamanında temizlenmeyen yağlar, inatçı lekelere dönüşüyor ve aspiratörü temizlemesi daha da zorlaşıyor. Pahalı deterjanlara gerek kalmadan her evde bulunan birkaç malzeme ile uygulayabileceğiniz bu yöntemler, aspiratör temizliğinizi çok daha pratik ve kolay hale getirecek. İşte detaylar!
Güvenlik oldukça önemli, öncelikle aspiratörünüzü fişten çekin. Daha sonra aspiratör filtrelerinizi çıkarın. Nasıl çıkarılacağını bilmiyorsanız cihazın kullanım kılavuzunu inceleyerek yardım alabilirsiniz.
Bir miktar su kaynatın ve geniş bir tencerenin içerisine dökün.
Aspiratör filtrelerinizi tencerenin içerisine yerleştirin.
3 yemek kaşığı karbonatı yavaş yavaş üzerine dökün. Karbonat kaynar su içerisinde köpüreceği için bu noktada yavaşça eklemeniz oldukça önemli.
Filtrelerinizi 20 dakika boyunca bu karışımın içinde bekletin. Yağ lekelerinin çıkmaya başladığını göreceksiniz.
Ardından su ve sünger yardımıyla filtrelerinizi temizleyin.
Kaynamış olan bir miktar su içerisine 1 su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin.
Filtrelerinizi geniş bir tencere içerisine yerleştirin.
Ardından karışımı filtrelerin üzerine dökün.
Daha etkili bir temizlik için bir miktar karbonat ilave edebilirsiniz.
10 dakika bekletin ve sert bir fırça ile fırçalayın.
Kaynamış su içerisine 2 şişe sodayı dökün.
Filtreleri geniş bir tencereye alın ve üzerine sodalı su karışımını dökün.
10 dakika bekletmeniz yeterli.
Özellikle cam veya çelik olan dış yüzeylerde sünger veya bez kullanmak gerekiyor. Sert fırça ve teller yüzeyin çizilmesine sebep olabiliyor. Sünger üzerine dökeceğiniz bir miktar bulaşık deterjanı veya yağ çözücü ile aspiratörün dış yüzeyini temizleyebilirsiniz. Ardından nemli mikrofiber bir bez ile kurulayarak iz kalmasını engelleyebilirsiniz.
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