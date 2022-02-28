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Yağlı ve kirli aspiratörler gözünüzü korkutmasın! Bu yöntemlerle aspiratör temizliği artık çok kolay…

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağlı ve kirli aspiratör filtrelerinin temizliği birçok kadın için can sıkıcı olabilir. Aslında sandığınızın aksine fazla zaman harcamadan, evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle tertemiz ve ışıl ışıl parlayan bir aspiratöre kavuşmanız mümkün. Nasıl mı? Gelin hep birlikte aspiratör temizleme yöntemlerini inceleyelim.

Yağlı ve kirli aspiratörler gözünüzü korkutmasın! Bu yöntemlerle aspiratör temizliği artık çok kolay…

Mutfaktaki yemek kokularını yok etmesi için kullandığınız aspiratörünüzün düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Özellikle kızartma ve ızgara gibi yemekleri pişirirken yağ sıçramasından dolayı aspiratörünüzün kirlenmesi kaçınılmaz. Zamanında temizlenmeyen yağlar, inatçı lekelere dönüşüyor ve aspiratörü temizlemesi daha da zorlaşıyor. Pahalı deterjanlara gerek kalmadan her evde bulunan birkaç malzeme ile uygulayabileceğiniz bu yöntemler, aspiratör temizliğinizi çok daha pratik ve kolay hale getirecek. İşte detaylar!

ASPİRATÖRÜNÜZÜ TEMİZLİĞE HAZIRLAYIN!

Güvenlik oldukça önemli, öncelikle aspiratörünüzü fişten çekin. Daha sonra aspiratör filtrelerinizi çıkarın. Nasıl çıkarılacağını bilmiyorsanız cihazın kullanım kılavuzunu inceleyerek yardım alabilirsiniz.

KARBONAT İLE YERLEŞMİŞ LEKERLERDEN KURTULMAK MÜMKÜN

  • Bir miktar su kaynatın ve geniş bir tencerenin içerisine dökün.

  • Aspiratör filtrelerinizi tencerenin içerisine yerleştirin.

  • 3 yemek kaşığı karbonatı yavaş yavaş üzerine dökün. Karbonat kaynar su içerisinde köpüreceği için bu noktada yavaşça eklemeniz oldukça önemli.

  • Filtrelerinizi 20 dakika boyunca bu karışımın içinde bekletin. Yağ lekelerinin çıkmaya başladığını göreceksiniz.

  • Ardından su ve sünger yardımıyla filtrelerinizi temizleyin.

  • Tüm kirlerin çıktığından emin olduğunuzda filtrelerinizi suyla durulayın.

BEYAZ SİRKENİN GÜCÜ İLE YAĞ LEKELERİNE SON!

  • Kaynamış olan bir miktar su içerisine 1 su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin.

  • Filtrelerinizi geniş bir tencere içerisine yerleştirin.

  • Ardından karışımı filtrelerin üzerine dökün.

  • Daha etkili bir temizlik için bir miktar karbonat ilave edebilirsiniz.

  • 10 dakika bekletin ve sert bir fırça ile fırçalayın.

  • Bekleme süresi tamamlandığında durulayın ve kurumaya bırakın.

SODA İLE ASPİRATÖR FİLTRELERİNİZ TERTEMİZ

  • Kaynamış su içerisine 2 şişe sodayı dökün.

  • Filtreleri geniş bir tencereye alın ve üzerine sodalı su karışımını dökün.

  • 10 dakika bekletmeniz yeterli.

  • Daha sonra filtrelerinizi bir fırça ile fırçalayın ve soğuk su ile durulayın.

DIŞ YÜZEY TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Özellikle cam veya çelik olan dış yüzeylerde sünger veya bez kullanmak gerekiyor. Sert fırça ve teller yüzeyin çizilmesine sebep olabiliyor. Sünger üzerine dökeceğiniz bir miktar bulaşık deterjanı veya yağ çözücü ile aspiratörün dış yüzeyini temizleyebilirsiniz. Ardından nemli mikrofiber bir bez ile kurulayarak iz kalmasını engelleyebilirsiniz.

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