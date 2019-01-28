Yağmur sonrası görsel şölen! Gören telefonuna sarıldı

Özellikle kış aylarında yoğun yağışların ardından dağlardan çıkan sularla çok daha coşkulu hale gelen Üzümdere Irmağı'nı gören kayıtsız kalamıyor. Pek çok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverlerin görmek için geldiği bölgeye şelalenin coşkusu ziyaretçilerine oldukça keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Antalya'da yağmurun ardından herkes oraya akın etti

Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan Üzümdere Irmağında oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kollardan birisi olan Üzümdere Irmağı’nda kış aylarında yağmurların yağması ile birlikte Üzemdere Vadisinde dağlardan çıkan suların oluşturduğu şelaleyi görmek için çevre ilçelerden bir çok fotoğraf sanatçısı ve ziyaretçi geliyor.

Ziyaretçiler bir yerden görsel şöleni çekerken, bir yerden de cep telefonlarına kayıt yapıyorlar.

Ziyaretçilerden Ünsal Dincer, şunları söyledi:

'Manavgat’tan buraya her yıl geliyorum. Bir çok yerlerden suyun çıktığını gördüm ama burası harika bir yer. Sömestri tatilinde olması nedeni ile eşim ve çocuklarım ile birlikte buraya geldik. Çok mutlu olduk. Çok güzel suyu var. Bu görsel şöleni görmek için buraya her yıl gelmeye devam edeceğiz.'