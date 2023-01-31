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Yağmur Ünal'ın sevgilisi İzi Hekimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkan Şoray'a sosyetik damat: Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu evleniyor!

31.01.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, İzi Hekimoğlu ile aşk yaşıyor. Sosyetenin gözde bekarlarından iş insanı İzi Hekimoğlu basında yer alan düğün haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Yağmur Ünal'ın sevgilisi İzi Hekimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Türkan Şoray'ın damadı hakkında merak edilenler...

Yağmur Ünal'ın sevgilisi İzi Hekimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkan Şoray'a sosyetik damat: Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu evleniyor!

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal iş insanı İzi Hekimoğlu ile aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkı olay olan ünlü çift evlilik kararı aldı. Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal sevgilisi İzi Hekimoğlu ile düğün hazırlıklarına başladı. İşte Türkan Şoray'a sosyetik damadı İzi Hekimoğlu hakkında bilgiler...

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İZİ HEKİMOĞLU KİMDİR?

İzi Hekimoğlu, ünlü bir iş adamıdır. Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Gençoğlu'nun babası olan İzi Hekimoğlu'nun 60 yaşın üzerinde olduğu bilinmektedir. Sevgilisi Yağmur Ünal ise 38 yaşındadır.

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TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI YAĞMUR ÜNAL İZİ HEKİMOĞLU İLE EVLENİYOR!

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın evliliklerinden dünyaya gelen kızları Yağmur Ünal'ın iş insanı İzi Hekimoğlu ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Çiftin aşk yaşadıkları ortaya çıkınca aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

İzi Hekimoğlu'nun kızı Yasemin Gençoğlu'nun başından beri bu ilişkiyi onaylamadığı öne sürülmüştü.

Kızından onay alan İzi Hekimoğlu'nun Yağmur Ünal ile nikah masasına oturacağı iddia edildi.

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