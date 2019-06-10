Yağmurda kayan dolmuşun altında kalan kişi hayatını kaybetti

Ankara’da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan dolmuşun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Münzeviler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.K. yönetimindeki 06 J 0875 plakalı dolmuş, önüne çıkan 3 kişiye çarpmamak için direksiyonu kırınca yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen İsmail Kırıştıoğlu’na (54) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri dolmuşun altında kalan Kırıştıoğlu’na müdahale etmek istedi ancak Kırıştıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki vatandaşların artmasıyla polis geniş güvenlik tedbir alırken, itfaiye ve kaza kırım ekibi de, 1 saatlik yoğun çalışma sonucunda dolmuşun altında kalan Kırıştıoğlu’nu sıkıştığı yerden çıkarabildi.

Kırıştıoğlu’nun dolmuşun altında kaldığını öğrenen eşi ve çocukları olay yerine geldi. Kırıştıoğlu’nun eşi ve oğlu sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren aile fertlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Polis, dolmuş şoförü M.C.K’yı ifadesini almak için karakola götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.