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  4. Kan donduran vahşet! Eski eşini başka bir erkekle görünce dehşet saçtı

Kan donduran vahşet! Eski eşini başka bir erkekle görünce dehşet saçtı

07.05.2024 11:30
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Antalya'nın Serik ilçesinde Erkan Ozan (29), çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.yi (28) 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi (28) 6 yerinden bıçakla yaraladı. Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan, eski eşini başka biriyle görünce ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Eski eşini başka bir erkekle görünce dehşet saçtı

Dehşete düşüren olay, dün saat 21.00 sıralarında Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle görünce taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı. Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., Antalya'ya sevk edildi. Volkan G.'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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'NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM'

Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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antalya bıçaklı saldırı
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