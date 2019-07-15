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Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde yağan aşırı yağışlar sonrası patlayan lağım borusundan akan sular bir evin içerisine doldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde yağan aşırı yağışlar sonrası patlayan lağım borusundan akan sular bir evin içerisine doldu. Eşyaları zarar gören aile yetkililerden yardım istedi.
Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur Hamzafakıhlı Mahallesi’nde 6 kişilik Kaçmaz ailesinin evini su basmasına neden oldu. Lağım borularının patlaması sonucu evin içerisi sularla doldu. 4 çocukları ile birlikte yaşadığı evin lağım suları ile dolduğunu ve evdeki tüm eşyalarının zarar gördüğünü anlatan Elif Kaçmaz gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım etmelerini istedi. Evdeki eşyalarını yeni aldıklarını ve henüz borçlarını dahi ödeyemediğini anlatan Kaçmaz, belediyeyi daha önce uyarmalarına rağmen gerekli önlemleri almadığını dile getirdi. Evini su basan Atakan Kaçmaz’da lağım borularının patlaması ile tuvaletten gelen suların eve girdiğini ve çok ciddi zarar gördüklerini anlattı.
Hamzafakıhlı Mahallesi Muhtarı İsmail Mithat Altıay’da ailenin daha öncede benzer bir sıkıntı yaşadığını belirterek, mahalledeki giderlerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaçmaz ailesi yaşanan zarardan dolayı büyük üzüntü yaşarken, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu
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