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Yağmurlu yolda kayan tur otobüsü 3 aracı biçti: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 00:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan tur otobüsü, 3 otomobili biçti.

Erzurum’da yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan tur otobüsü, 3 otomobili biçti. Kaza da 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Etkili olan yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan Muharrem Bayraktar yönetimindeki 55 BS 475 plakalı tur otobüsü kırmızı ışıkta duramayınca, Havuzbaşı istikametine gitmekte olan Muhsine İşleyen idaresindeki 25 NE 580, Cansu Altundaş idaresindeki 06 TB 649 ve M. Armağan Tuysuz yönetimindeki 34 BEH 652 plakalı otomobillere çarptı. Kazada Muhsine İşleyen, Elif Şevval Şengül, Melike Şengül, Salih Şengül, Nevriye İşleyen, Tansu Navdar ve Cansu Altundaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Nevriye İşleyen’in hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kavşağın bir bölümü trafiğe kapatılırken trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda otomobiller çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri temizlendikten sonra kavşakta ulaşım normale döndü.

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