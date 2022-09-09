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  4. Yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'lı teröristle ilgili çapıcı detay: Bağdadi ve Kureyşi'nin hocasıymış

Yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'lı teröristle ilgili çapıcı detay: Bağdadi ve Kureyşi'nin hocasıymış

09.09.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey isimlerinden olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. BM raporlarına göre örgütte kadı ve kadı hocalığı yapan Sumaidai'nin, DEAŞ'ın liderlerinden Bağdadi ve Kureyşi'nin de hocası olduğu öğrenildi. Öte yandan teröristin yakalandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

Yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'lı teröristle ilgili çapıcı detay: Bağdadi ve Kureyşi'nin hocasıymış

İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonla gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KADI OLDU, BAĞDADİ VE KUREYŞİ'YE HOCALIK YAPTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Komitesi raporlarına göre DEAŞ, zengin bir aileden gelen Sumaidai'yi önce kadı yaptı. Mahkemelere girip çıkan Sumaidai'nin dini bilgisinin iyi olduğunu gören örgüt liderleri onu kadıları eğitmekten sorumlu tuttu. Bir süre kadıları eğiten Sumaidai daha sonra örgüt içerisinde eğitim bakanı olarak görevlendirildi. Sumaidai, aynı zamanda DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ile Ebu Bekir el-Bağdadi'nin de hocaları olduğu öğrenildi.

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ADALET BAKANI OLDU, EYLEMLERE YÖN VERDİ

Örgüt içerisinde Sumaidai'nin eğitim bakanlığından sonra adalet bakanı olmasına karar verildi. Bir süre de adalet bakanlığı yapan Sumaidai, aynı zamanda verdiği fetvalarla da Avrupa ve dünya üzerindeki birçok eyleme yön verdi.

7 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN SARIYERDE YAKALANDI

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 ay önce Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi. Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına aldı.

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ÖRGÜT LİDERİ OLABİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden biri olan Sumaidai'yle ilgili 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da detaylar yer almıştı. Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide, terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de yakalandığını açıklamıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ebubekir El-Bağdadi
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