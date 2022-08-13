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  4. Yakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldı

Yakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldı

13.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerine gelen yükleri depoya taşıyan 19 yaşındaki Onurkan Abacı, devrilen forkliftin altında kaldı. Abacı, feci şekilde hayatını kaybederken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Yakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldı

Kaza, saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesi Funda Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerine gelen yükleri depoya taşıyan Onurkan Abacı, işi tamamlamasının ardından forklift ile yola çıktı. Abacı yönetimindeki forklift, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Abacı’nın devrilen forkliftin altında kaldığını görenler 112 Acil Servis'e haber verdi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Abacı’nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abacı’nın cenazesi morga kaldırıldı. Abacı’nın, bugün forklift ile yük taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak forklift kaza
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