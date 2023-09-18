Yakınlarının yanı sıra çok sayıda ekip tarafından aranıyordu! Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki Durkadın Aksoy bakın nasıl bulundu

Finike'nin Arif Mahallesi'nde oturan Mustafa Aksoy (55), jandarmaya müracaat edip, annesi Durkadın Aksoy'un 17 Eylül'de saat 06.30 sıralarında, kimseye bildirmeden evden çıktığını ve dönmediğini, kendisinden haber alınamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası nöbetçi savcıya bilgi veren Finike Jandarma Komutanlığı ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

UYURKEN BULUNDU

Dün sabah evden ayrılıp kaybolan Durkadın Aksoy bulundu.

Yakınlarının yanı sıra çok sayıda ekip tarafından arama çalışması yapılan Durkadın Aksoy, saat 14.00 sıralarında evin yakınlarındaki bir noktada uyurken bulundu.

Aramalara katılan cayrokopterin gösterdiği noktada Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Kemer Asayiş Komando Timleri, İz Takip ve Kadavra Köpek Timleri, Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, AFAD, ANDA, AKUT, MAKSAT, İHH ekipleri ile sürdürülen çalışma sonucunda Durkadın Aksoy'a ulaşıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ...

Sağlık durumu iyi, bilinci açık vaziyette bulunan Durkadın Aksoy, kontrol amacıyla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durkadın Aksoy'un bulunduğu haberini alan yakınları büyük mutluluk yaşadı.

(DHA)

