HABER

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

İzmir'de 3 gün boyunca devam eden rekor yağışlar ilginç görüntüler oluştu. Yağışlar sonrasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı şehirde en ilginç doğa olayı Menderes'te ortaya çıktı. Tarım arazisinde toplanan binlerce metreküplük yağmur suyu toprakta göçük oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların şaşkınlıkla karşıladığı olayla ilgili konuşan Emekli Deprem Profesörü ve Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Zafer Akçı da bölgedeki obrukları yorumladı ve İstanbul'da yapılan inşaatlardan şikayet edilmesine rağmen zemini sağlam olmayan İzmir'de de gökdelenlerin yapılması ile ilgili tepkisini dile getirerek; 'İzmir'i Allah korusun. 300 metre balçığın üzerine hala gökdelen dikiyoruz' dedi.

İzmir'de aşırı yağışlardan sonra ürküten görüntü

İzmir’de sağanak hemen hemen tüm bölgeyi etkisi altına almış ve bazı noktalarda su baskınları meydana gelmişti. Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre bir ayda yağabilecek yağmurların 3 günde yağması, bazı ilçelerde de seli beraberinde getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle de hala binlerce dönüm arazilerde gölleri andıran su birikintilerine rastlamak mümkün.
Yağışlar, Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde de etkili oldu. Yağmur nedeniyle bu ilçede de tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte ortaya çıkan derin obruklar ise bölgedeki vatandaşları korkuttu. Ürküten görüntülerin ardından bazı vatandaşlar bölgeye geldi ve oluşan obrukları yerinde gördü. Derinliği kaç metre olduğu bilinmeyen obruklarla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgede incelemelerde bulundu. İlk defa obruk gören bazı vatandaşlar ise öz çekim yaptı ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Menderes Karakuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Coşkun, bölgede en son 12 yıl önce yağan yağmurlardan dolayı obruk oluştuğunu söyleyerek, "Korkulacak bir durum söz konusu değil. Bu yağmurlar tarım arazilerimiz için yer altındaki sularını besliyor. Bu yağmurlar için kurban kesmemiz lazım. Yağmur suyu çekildikten sonra obruk kapatılabilir" şeklinde konuştu.

PEKİ UZMANLAR NE DİYOR?

PEKİ UZMANLAR NE DİYOR?
Emekli Deprem Profesörü ve Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Zafer Akçı, bölgedeki obrukları yorumladı. "Bu yağışlar, zeminin özelliği toprağın kayma özelliği olduğu gibi bu kaçınılmaz bir olay" diyen Prof. Dr. Akçı, "Bu kadar yağışta hiçbir yer dayanmadığına göre orası da dayanmaz. Nitekim toprağın kayma özelliği bunların anahtarı. İzmir’de çok karşılaşılan bir şey değil; ama Türkiye geneline baktığımız zaman mesela Karadeniz’de ben yazın heyelanla karşılaştım. Tamamen toprağın özelliği orada biraz yağmur yağdığı zaman kayalar düşer.
Burada 3-4 gündür tahmin ediyorum 130-140 belki yanlışta söyleyebilirim; ama bir yağmur var. İlla kuru havada olması şart değil. Örneğin; en basiti haberlerde izlediği kadarıyla bitmiş yapıların istinat duvarları çökmüş durumda. Türkiye’de benzer olaylarda çok yaşanıyor artık.
Olumlu-olumsuz bir şey söylemek gerekmiyor metrekareye 130 kilogram yağmur düşüyorsa, toprağın özelliği buna izin veriyorsa bu olacak. Türkiye’nin bir çok yerinde bu olay değişik şekillerde meydana geliyor. Düz alanda heyelan olmayacağı için obruk şekilde kendini gösteriyor. Tabii bunlarda beklenen oranda bir yağış değil" dedi.

'İZMİR'İ ALLAH KORUSUN! 300 METRE BALÇIĞIN ÜZERİNE HALA GÖKDELEN DİKİYORUZ'

'İZMİR'İ ALLAH KORUSUN! 300 METRE BALÇIĞIN ÜZERİNE HALA GÖKDELEN DİKİYORUZ'
Türkiye'deki deprem gerçeğini hatırlatan Prof. Dr. Akçı, İzmir'de yüksek katlı binaların yapılmasına değindi. "İzmir’i Allah korusun" diyen Prof. Dr. Akçı, "Bu yağmurlar ve benzeri olaylar gelip geçici; bugün yağar, yarın yağar. Biz hala depreme hazır değiliz. Hala gökdelenler dikiyoruz.
Örneğin; 300 metre balçığın üzerine hala gökdelen dikiyoruz. İstanbul’dan şikayet ediliyordu ‘büyük gökdelenler dikiliyor’ diye, şimdi garip bir şekilde İzmir balçığın üzerinde yukarıya doğru gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Nasıl böyle yüz küsür metrelik binalara izin veriyorlar ben hala şaşırmaktayım. Bu iş sadece inşaat teknolojisiyle bitmiyor.
Örneğin; böylesine balçık bir zeminde yapılacak binalarda, önceden olası bir depremde 6 olur, 6,5 olabilir değişik yerlerde olabilir. Bir depremde gelebilecek yatay yüklerim hesap etmeniz lazım.
6,5 ve daha yukarısı için ki aşağı yukarı 6,5 İzmir için olağan ne olacağının sorusunu; binaların ne tür yük alacağını, 130-140 metrelik binaların ne olacağı konusunda bana İzmir’de hiç kimse cevap veremez. İzmir’i Allah korusun" diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir yağış yağmur

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında!

O çete çökertildi... Tek tek yakalandılar!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor! Sürücülere uyarı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Hatay'da caddeler göle döndü

Hatay'da caddeler göle döndü

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Bu iddia doğruysa çok vahim! Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.