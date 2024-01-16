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Yalçın Dümer "Soyunurken gözüm kayardı" demişti! Hülya Avşar durur mu... "Anormal bir şey mi yani!"

16.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminde şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza atmıştı. Dümer "Hülya soyunurdu fon perdesini ben tutardım, arada gözüm kayardı" demişti. Avşar'a, rol arkadaşının kendisiyle ilgili söyledikleri soruldu. Usta isim "Gayet normal o erkek, ben kadın" dedi.

Yalçın Dümer "Soyunurken gözüm kayardı" demişti! Hülya Avşar durur mu... "Anormal bir şey mi yani!"

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.

1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, 2. Sayfa'ya konuk olmuştu. Sözleri çok konuşulmuştu.

YALÇIN TÜMER

"ARADA GÖZÜM KAYARDI"

Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlatmıştı.

Yalçın Dümer, konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" ifadelerini kullanmıştı.

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Hülya Avşar'a rol arkadaşı Yalçın Dümer'in kendisiyle ilgili söyledikleri soruldu. Avşar, konuyla ilgili "Olabilir. Anormal bir şey mi yani! İlk defa senden duyuyorum. Olsa da çok normal gayet o erkek, ben kadın sonuçta. Yalçın'ı çok seviyorum çok tatlı biri. Ama bilmiyordum. Eşek herif sen beni mi gözlüyordun, diye bağırmam gerekiyordu" diyerek gülümsedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Oyuncu
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