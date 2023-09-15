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YALI ÇAPKINI bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman? YALI ÇAPKINI yeni oyuncuları kimler? 15 Eylül 2023 STAR TV yayın akışı

15.09.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını bu akşam var mı, sorusu dizinin yayın gününde gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımı yayınlanan dizi 2. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Son dönemin en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını'nın başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu paylaşıyor. Dizinin 2. sezonunda kadroya katılan yeni oyuncular boy gösterecek. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını yeni oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Star Tv'de yayınlanan dizi, haziran ayında sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 37. bölümü bu akşam var mı, saat kaçta? İşte Yalı Çapkını yeni oyuncuları ve yeni sezona dair detaylı bilgiler...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Öznur Serçeler, İrem Altuğ, Ersin Arıcı ve Hülya duyar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Yalı Çapkını, 36. bölüm ile 9 Haziran'da sezon finaline girmişti. Dizi 2. sezonu ile 15 Eylül 2023 Cuma akşamı yayın hayatına devam edecek.

yalı çapkını kapak

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam (15 Eylül 2023 Cuma) saat 20.00'de yayınlanacak.

yalı çapkını halis ağa kapak

YALI ÇAPKINI YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Binnur Kaya dizide Halis Ağa'nın kızı Nükhet'i, Tarık Emir Tekin'in ise Nükhet'in oğlu Kaya'yı canlandıracak. Kadroya katılan diğer isimler ise Cemre Gümeli ve Mehmet Bilge Aslan oldu.

yalı çapkını kapak

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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15 EYLÜL 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını - Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını - Yeni Bölüm

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