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Yalı Çapkını'nın Ferit'i ve Seyran'ı aslında bakın kim olacakmış! Senaryoyu beğenmeyip teklifi reddetmiş

23.11.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğeni topluyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizide aslında Seyran ve Ferit rolü için başka isimlere teklif gitmiş. Meğer o isim senaryoyu beğenmeyip teklifi reddetmiş...

Star TV'de cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi, başarılı kadrosu, 'Gerçek hayattan uyarlanmıştır' uyarısı ve dikkat çekici senaryosu sebebiyle çok geniş bir kitleye adını duyurdu.

Sosyal medyada da sahneleriyle çok konuşulan Yalı Çapkını dizisi hakkında ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşırttı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nda asıl Seyran ve Ferit için bambaşka isimlere teklif gitmiş.

SEYRAN FERTİ 2

İddiaya göre; söz konusu rollerin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den daha önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif edildiği ancak bu iki ismin teklifi kabul etmediği söyleniyor.

alina çağatay

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, dizinin senaryosunu beğenmeyip değişiklikler yapılmasını istemiş. Senaryoda değişiklikler yapılmasına rağmen Ulusoy, dizinin hikayesini beğenmemiş ve veto etmiş.

FERİT 3

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.

SEYRAN

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

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