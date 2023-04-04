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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan Buçe Buse Kahraman'a destek

04.04.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yaşına giren ve kutlamasından pozlarını paylaşan Yalı Çapkını oyuncusuna çirkin mesajlar geldi. Dizideki rolünü abartan sosyal medyada bazı kişiler genç oyuncuya hakaretler etti. Son günlerde benzer eleştirilere maruz kalan Buçe Buse Kahraman'a Emre Altuğ'dan destek geldi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan Buçe Buse Kahraman'a destek

Yalı Çapkını dizisinde Pelo karakterine hayat veren Buçe Kahraman rolü yüzünde çirkin mesajlara maruz kalıyor. Son olarak doğum günü paylaşımı yapan güzel oyuncuya yine bazı çirkin mesajlar geldi.

Bu konudaki rahatsızlığını daha önce de dile getiren Kahraman'a Emre Altuğ'dan destek geldi.

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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, canlandırdığı karakter nedeniyle kötü yorumlara maruz kalan rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman'a şu sözlerle destek verdi:

Torununu altına boğdu! Yetmedi bir de... Torununu altına boğdu! Yetmedi bir de...

"Buçe bizim için çok değerlidir, çok iyi bir oyuncu olma adayıdır. Onu üzmeye kimsenin hakkı yok. Yaşı küçük arkadaşlar biraz atarlı oluyorlar. Rol ile gerçek hayatı karıştırmamak lazım. Ona verilen rolü de son derece başarılı oynayan biri."

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