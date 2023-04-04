Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan Buçe Buse Kahraman'a destek

Yalı Çapkını dizisinde Pelo karakterine hayat veren Buçe Kahraman rolü yüzünde çirkin mesajlara maruz kalıyor. Son olarak doğum günü paylaşımı yapan güzel oyuncuya yine bazı çirkin mesajlar geldi.

Bu konudaki rahatsızlığını daha önce de dile getiren Kahraman'a Emre Altuğ'dan destek geldi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, canlandırdığı karakter nedeniyle kötü yorumlara maruz kalan rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman'a şu sözlerle destek verdi:

"Buçe bizim için çok değerlidir, çok iyi bir oyuncu olma adayıdır. Onu üzmeye kimsenin hakkı yok. Yaşı küçük arkadaşlar biraz atarlı oluyorlar. Rol ile gerçek hayatı karıştırmamak lazım. Ona verilen rolü de son derece başarılı oynayan biri."

