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Yalnız Kurt dizisinin İnci'si Nilay Duru kimdir? Nilay Duru nereli, kaç yaşında? Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu için geri sayım!

14.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnız Kurt dizisinin İnci'ı Nilay Duru merak konusu oldu. Yalnız Kurt dizisi 2. sezon 1. bölümüyle bugün ATV izleyicisiyle buluşuyor. Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın başrollerini paylaştığı dizinin senaryosunu Murat Koca, Ali Alper Erze, Recep Çavdar ve Adem Bıyık yazdı. Dizinin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor. Peki Yalnız Kurt dizisinin İnci'si Nilay Duru kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nilay Duru'nun hayatı ve biyografisi...

Yalnız Kurt dizisinin İnci'si Nilay Duru kimdir? Nilay Duru nereli, kaç yaşında? Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu için geri sayım!

14 Ekim 2022 Cuma günü ATV ekranlarına 2. sezonuyla dönen Yalnız Kurt dizisi'nde İnci karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Nilay Duru vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. -Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırmayapıyor. Peki, Yalnız Kurt dizisinin İnci'ı Nilay Duru kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yalnız Kurt dizisinde İnci karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Nilay Duru'nun biyografisi...

NİLAY DURU KİMDİR?

Nilay Duru, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Romanya göçmeni bir ailenin kızı olan Nilay Duru, Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünü üçüncü sınıftayken bıraktı ve eğitimini konservatuarda sürdürdü.

Nilay Duru, Kızıl Elma dizisinde Hatica, Asla Vazgeçmem dizisinde ise Elif karakterine hayat vermiştir.

N'olur Ayrılalım dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nilay Duru, Emre Kıyan ile evlendi.

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YALNIZ KURT 21. BÖLÜM KONUSU

Murat Koca, Ali Alper Erze, Recep Çavdar ve Adem Bıyık'ın senaryosunu yazdığı,yönetmenliğini Çağatay Tosun üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin 21 bölümündeAltay, Davut, Bahadır'ın yol vermesinin ardından Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacak. Davut, Güneybatıda Lübnan, batıda Akdeniz, kuzeyde Türkiye, doğuda Irak, güneyde Ürdün ve güneybatıda İsrail ile çevrili olan Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Bu durum Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çekmesine neden olur. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek zorunda kalır.

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Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı hayata geçirmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Fakat onlar, bu eylemlerini durdurmak isteyen ekipten habersizdir.

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Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmek ister. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya çağırır.

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Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamlenin ardından Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı gelmiştir.

Öte yandan Altay bir şeyleri çözebilmek için Meryem Johnson'ın kim olduğunu öğrenmek durumundadır. Durum Meryem için de pek farklı değildir.

Peki, Yalnız Kurt'ta Altay, Suriye'de yaptığı operasyonda başarılı olabilecek mi? Altay ve timini çıkacakları ilk operasyonda neler bekliyor? Yeni bir hayat kuran Doğan yeni köşesine mi çekilecek, yoksa intikam alacak mı? Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem Johnson'ın kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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