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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde Evliya Kara (64), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde Evliya Kara (64), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evliya Kara'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip, yaşadığı eve gitti. Kapıyı çalan yakınları, açan olmayınca yedek anahtar ile eve girdiklerinde Kara'yı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
​Evliya Kara'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kara'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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