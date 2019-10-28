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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası İhsan Avdan (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası İhsan Avdan (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gölcük Belediyesi ekipleri, Gölcük Donanma Mahallesi'nde oturan İhsan Avdan'ın evine gıda paketi götürdü. Kapıyı çalan ekipler, bir süre bekledikten sonra evden koku geldiğini fark etti. Kapıyı açan olmayınca şüphelenen ekipler, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları içeri girdiklerinde Avdan'ın hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Avdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Avdan'ın cesedi morga kaldırıldı. Epilepsi hastası olan Avdan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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