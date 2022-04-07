Yalova'da kan donduran olay! Cam parçasıyla arkadaşını boğazını keserek öldürdü

Yalova'da arkadaş kavgası korkunç sonla bitti. 23 yaşındaki Uğur Ender T., cam parçasıyla 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç'ın boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan Karakılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay, Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. İbrahim Karakılıç ile Uğur Ender T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI KESTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Ender T., elindeki cam parçasıyla İbrahim Karakılıç'ı boğazından yaraladı. Karakılıç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Karakılıç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uğur Ender T. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

