Yalova'da okullar tatil mi son dakika? 4 Aralık Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün? Armutlu ilçesinde flaş karar!

Yalova'da okulların tatil edilip edilmediği basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde flaş bir karar alındı. Birçok kişi, "Bugün Yalova'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalova'nun Armutlu ilçesine ilişkin yapılan 'okul tatili' açıklaması...

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova'nın Armutlu ilçesinde okullar tatil edildi.

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullarda eğitime ara verildi.

MARMARA DENİZİ'NDE KOKRUTAN DEPREM

Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 10:42 sularında Bursa merkezli 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yalova, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmit gibi çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak duyuruldu..





