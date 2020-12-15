Yalova'da tehlike çanları çalıyor! Acil Durum Yönetimi kararı alındı

Yalova’da Gökçe Barajı’ndaki su doluluk oranı yüzde 18 seviyesine kadar düştü. Barajda yaşanan kuraklık, endişe boyutuna ulaştı. Günlük ortalama 90 bin metreküp su tüketilen kenti besleyen en büyük barajlardan biri olan Gökçe Barajı'nda ise 3,5 milyon küp su kaldığı ölçüldü. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği İşletme Sorumlusu Kimya Mühendisi Ertuğrul Kurt, yağmur yağmaması halinde kentin 40 günlük suyu kaldığını belirtti.

'ACİL DURUM YÖNETİMİNE GİRDİK'

Konuya dair açıklamalarda bulunan Ertuğrul Kurt, içme suyu sorununa dikkat çekti. Yağışların olmaması halinde ketin 40 gün kullanımlık suyunun kaldığına işaret eden Kurt, "Gökçe barajımızda şu an su seviyemiz yüzde 17'lerde, bu da yaklaşık olarak 40 günlük suya tekabül ediyor. Şehrin günlük su ihtiyacı 90-95 bin bandında. Yağış dönemine girdik, yakın gelecekte çok büyük bir kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hattımız şu an aktif. Acil durum yönetimine girdik. Ama bu sene eğer barajımızı istediğimiz gibi dolduramazsak, istediğimiz gibi yaz sezonuna giremezsek, önümüzdeki yaz aynı konuları bir daha konuşacağız. Şu anki sıkıntımız önümüzdeki yaza yönelik bir sıkıntı. Yakın gelecekte zaten 40 gün içerisinde kış mevsiminin geldiğini varsayıyoruz. 2014 yılında Eylül ayında aynı seviyedeydik. Şu an işte aralık, ocak gelmiş durumda. Yakın gelecekte su sıkıntısı çokta beklemiyoruz ama kış bu şekilde geçerse 2014 yılının yaz ayı olduğu gibi önümüzdeki 2021 yılı yaz ayında da problem yaşama ihtimalimiz yüksek" dedi.