HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Ciddi bir şekilde stres biriktiriyor!

Yalova'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Ciddi bir şekilde stres biriktiriyor!

07.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen 4,1 büyüklüğünde deprem ile ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, Yalova'daki depreme ilişkin, "Bu deprem Gemlik Fayı'na bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremi'ni kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor." ifadelerini kullandı.

Yalova'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Ciddi bir şekilde stres biriktiriyor!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen İstanbul'dan da hissedilen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Görür, "Biz Marmara Depremi'ni kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor." dedi.

Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı'na bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremi'ni kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."

AFAD'tan yapılan açıklamada, saat 6 Şubat tarihinde saat 15.07'de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde hafif şekilde hissedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenilmişti.

"2045'E KADAR DEPREM YOK"

Öte yandan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan geçtiğimiz günlerde Mynet'e özel yaptığı açıklamalarda, "İstanbul'da 2045'e kadar deprem yok diyorum. Çünkü yapmış olduğum bilimsel araştırmalar bunu göstermiyor. Marmara şu anda gergin değil. Marmara'nın gerginliği gerek AFAD tarafından gerekse de Kandilli Gözlemevi tarafından günü gününe ölçülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Deprem profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada olur'Son dakika: Deprem profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada olur'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir?Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Kurşun yağdırdılar! Baba ve kızına kanlı pusuKurşun yağdırdılar! Baba ve kızına kanlı pusu
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

İlginizi Çekebilir

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.