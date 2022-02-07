Yalova'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Ciddi bir şekilde stres biriktiriyor!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen İstanbul'dan da hissedilen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Görür, "Biz Marmara Depremi'ni kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor." dedi.

Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı'na bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremi'ni kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."

AFAD'tan yapılan açıklamada, saat 6 Şubat tarihinde saat 15.07'de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde hafif şekilde hissedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenilmişti.

"2045'E KADAR DEPREM YOK"

Öte yandan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan geçtiğimiz günlerde Mynet'e özel yaptığı açıklamalarda, "İstanbul'da 2045'e kadar deprem yok diyorum. Çünkü yapmış olduğum bilimsel araştırmalar bunu göstermiyor. Marmara şu anda gergin değil. Marmara'nın gerginliği gerek AFAD tarafından gerekse de Kandilli Gözlemevi tarafından günü gününe ölçülüyor." ifadelerini kullanmıştı.



