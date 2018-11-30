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Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 07:44 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 05:36’da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedildi. Peki Yalova depremi büyük Marmara (İstanbul) depreminin habercisi mi? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte İstanbul depremiyle ilgili uzman görüşleri...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi. Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.

DÜN UYARDI BUGÜN DEPREM OLDU!

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir çalışmalara ve MTA haritasından elde ettiği verilere dayanarak 29 Kasım 2018 Perşembe günü Marmara’da stresin arttığını ve her an bir depremin meydana gelebileceğini açıklamış ve uyarıda bulunmuştu. Kendir’in açıklamalarının ardından 16 saat geçmeden Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkez üslü bir deprem yaşandı.

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı4

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremiyle ilgili ""Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz. Türkiye deprem bölgesinde. Bu arada Kuzeydoğu Anadolu fay hattındaki Elazığ da tehlike arz eden bir il. Bu yüzden inşaatları en iyi şekilde yapmak lazım. Bu kapsamda buradaki öğrencilere depreme dayanıklı binalar konusunda bilgiler veriyoruz" dedi.

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi Uzmanlardan korkutan Marmara İstanbul depremi uyarısı

DEPREM UZMANI AHMET ERCAN: İSTANBUL'DA EN AZ 3 DEPREM OLACAK

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, önceki gün yaptığı açıklamada "Beklenen İstanbul depremi, bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane olacak. Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere baktığımızda bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu depremler meydana geldikten 3 yıl içinde gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Küçükçekmece bölgesinden geçemediğini söyleyen Ahmet Ercan, ''Orayı kırmak için 6 milyar gigatonluk güç gerekiyor. Fay hattı bu gücü biriktirdiği anda burayı kıracak. O zaman 'İstanbul depremi oldu' diyeceğiz. Küçükçekmece Sivriada'nın önünde 6,4 ile 6,7 arasında orta büyüklükte deprem olacak. Ancak Tekirdağ Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7 ile 7.3 büyüklüğünde deprem olacak" ifadelerini kullandı.

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı1

"AVRUPA YAKASI YIKILACAK"

Depremin yıkım gücünün yapılaşmaya olan uzaklığı ve niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Ahmet Ercan, ''Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu Yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa Yakası yaşayacak" dedi. Ahmet Ercan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılamadığına dikkat çekerek, ''Kentsel dönüşüm İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamıyor. İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabiliyor. İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve nüfus yoğunluğu" diye konuştu.

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı2

"15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDER"

İstanbul depreminin 2045 yılından önce olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ercan, ''Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. 2033'e kadar deprem olacağını düşünmüyorum. En olası yıllar 2040 ile 2050 yılları arasındadır. Deprem şu an için olursa biraz önce saydığım yerlerde Küçükçekmece, Silivri, Marmara Ereğlisi'nde 15-20 bin kişiyi kaybedebiliriz. Milyonlarca kişi evsiz kalabilir" dedi.

Ahmet Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını söyleyerek, ''Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkilenecektir" şeklinde konuştu.


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