Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği

Yalova Üniversitesinin (YAÜ) 3 projesinin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından destek kapsamına alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YAÜ Altınova, Termal ve Armutlu meslek yüksekokulları tarafından hazırlanan projeler, kalkınma ajansı tarafından desteklenecek.

Proje desteklerine ilişkin protokoller, YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı.

- Altınova'ya Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor

"Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi" projesi kapsamında, yüksekokul bünyesindeki bölümlerin müfredatındaki öğretim faaliyetlerini uygulamalı ve teknoloji ile uyumlu gerçekleştirebilmek için tahribatsız muayene ve metalografi alanında gerekli laboratuvar, makine, teçhizat ve deney setleri ile donatılmış mükemmeliyetçi mesleki eğitim alt yapısı oluşturulacak.

Doğu Marmara'da faaliyet gösteren firmalara üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile ihtisaslaşmaya yönelik nitelikli personel ve iş gücü sağlanacak.