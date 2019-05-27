HABER

Yanan ambulansta 3 aylık bebeğin ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

EDİRNE (AA) - Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Silivri'de ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık bebek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Olay sonrası adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından ise adli soruşturma başlatıldı. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içerisinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir ambulans, TEM Otoyolu'ndan Kınalı mevkisinde yanmaya başlamış, olayda 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetmişti.

Bebeğin İstanbul'dan Edirne Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne göz tedavisi için sevk edildiği öğrenilmişti.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
Öğrenciler, 6 ayda, 1 milyon 67 bin sayfa kitap okuduÖğrenciler, 6 ayda, 1 milyon 67 bin sayfa kitap okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama ambulans soruşturma vefat

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.