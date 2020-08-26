Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...

Çay içmeyi neredeyse herkes sever. Memleketimizde adeta kahvaltıların vazgeçilmez içeceği sayılır. Akşam oturmalarının vazgeçilmez parçasıdır. Çayı demleyen hanımların ise çaydanlıklarıyla genellikle bir savaşı var. Ocağın üzerinde unutulan, yüksek ısıya maruz kalan ve bunun sonucunda yanan çaydanlıklar... Kadınların içini sanıldığından fazla karartan bu çaydanlıkları parlatmanın aslında bilinmeyen pek çok yöntemi bulunuyor.
KAYA TUZU İLE ÇAYDANLIKLAR PIRIL PIRIL
Yanan çaydanlıkları temizlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Alüminyum folyo kullanarak uygulayabileceğiniz bu yöntem ile çaydanlıklar akşamdan sabaha yeni gibi oluyor. İşte tek tek uygulamanız gereken bütün adımlar:
İlk olarak ihtiyacınız olan ürünlerden başlayalım; kaya tuzu ve alüminyum folyo. Başka herhangi bir ürüne ihtiyacınız yok.
Çaydanlığın içerisine sığabileceği bir tekne ayarlayın. Bu tekneye daha sonra çaydanlığı koyacağınız için teknenin boyutunu iyi ayarlamalısınız. Çaydanlık, ayarladığınız teknenin içine tamamen oturabilmeli.
Teknenin içerisine kaya tuzunu koyun. Kaya tuzu miktarını göz kararı belirleyebilirsiniz. Teknenin dibini, aralıklı da olsa, tamamen kapatacak kadar olması yeterli olur.
Ardından çaydanlığı kaya tuzunun üzerine koyun. Teknenin içerisine ise kaynamış su koyun. Kaynamış su, çaydanlığın yanık yerlerini tamamen geçmeli.
Çaydanlığın içerisine de suyun yüzeyine çıkmaması için su ya da ağır bir şey koymalısınız. Su yüzeye çıktığı takdirde gerekli etkiyi çaydanlıkta gösteremez.
Çaydanlığı bu suyun içerisinde bir gece bekletin. Bir gece suyun içerisinde beklediği zaman kaya tuzunun etkisiyle yanık izleri sökülmeye başlar. Ancak vaktiniz yoksa birkaç saat bekletmeniz de azami etkiyi gösterir.
Suyun içerisinde beklettiğiniz çaydanlığı elinize alın. Alüminyum folyodan kestiğiniz parçayı katlayarak kalın bir bez şekline getirin. Folyonun mat kısmı dışarıda kalmalı ki çaydanlığınızı daha sonra çizmesin.
Ayarladığınız alüminyum folyo parçası ile çaydanlığı iyice ovalayın. Ovalama sırasında yüz temizleyici krem gibi çeşitli market ürünlerinden, mutfak temizleyicilerinden yararlanabilirsiniz. Bu şekilde daha etkili bir çitileme süreci gerçekleşir. Folyo kağıdı iyice yıpranana ve çaydanlığın her yerinin çitilendiğinden emin olana kadar bu işleme devam etmelisiniz. Folyo kağıdının mat bölgesi bulaşık teli etkisi göstererek yanık izlerinin iyice yok olmasını sağlar.
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