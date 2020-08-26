Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...

Çay içmeyi neredeyse herkes sever. Memleketimizde adeta kahvaltıların vazgeçilmez içeceği sayılır. Akşam oturmalarının vazgeçilmez parçasıdır. Çayı demleyen hanımların ise çaydanlıklarıyla genellikle bir savaşı var. Ocağın üzerinde unutulan, yüksek ısıya maruz kalan ve bunun sonucunda yanan çaydanlıklar... Kadınların içini sanıldığından fazla karartan bu çaydanlıkları parlatmanın aslında bilinmeyen pek çok yöntemi bulunuyor.

KAYA TUZU İLE ÇAYDANLIKLAR PIRIL PIRIL

Yanan çaydanlıkları temizlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Alüminyum folyo kullanarak uygulayabileceğiniz bu yöntem ile çaydanlıklar akşamdan sabaha yeni gibi oluyor. İşte tek tek uygulamanız gereken bütün adımlar: