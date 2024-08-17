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    4. Yanardağ felaketini tahmin etti! Ünlü Astrolog Dinçer Güner tarih vererek uyardı: Deprem, yangın, kaza... "Tansiyonu yüksek zamanlar"

    Yanardağ felaketini tahmin etti! Ünlü Astrolog Dinçer Güner tarih vererek uyardı: Deprem, yangın, kaza... "Tansiyonu yüksek zamanlar"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.08.2024 09:36
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    Astroloji bilimine göre Mars ile Satürn arasında kare açı oluşuyor. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşım ile bu hareketliliği yorumladı. Buna göre 5 gün boyunca gerçekleşebilecek bazı öngörülerde bulundu.

    Ünlü astrolog Dinçer Güner, etki süresi 5 gün sürecek olan Mars ile Satürn arasında kare açı oluşumunu yorumladı. 15 Ağustos'ta Mars ile Satürn arasında oluşan kare açının etkisi 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte oluşabilecek tehlikelere karşı ise Dinçer Güner'den uyarılar geldi.

    "KEMİKLER KIRILGANDIR"

    Astrolog Dinçer Güner, "Mars ile Satürn arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 5 gün. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, kendimizi iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz.

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    Düşman kazanabilir veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır." diye belirtti.

    İŞ VEYA PROJELERDE ZORLUKLAR OLABİLİR

    İş hayatındaki zorluklara dikkati çeken Güner, "Bu süreçte, hedeflerinize ulaşmak için normalden daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Sabırsızlık ve hüsran duyguları artabilir, çünkü bir yandan hızlıca ilerlemek isterken, diğer yandan karşınıza çıkan engeller ve sorumluluklar sizi yavaşlatır.

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    Özellikle iş veya projelerde, başarıya ulaşmanın ne kadar zorlu olabileceğini gösterir. Bu nedenle, kendinizi sık sık "Neden işler bu kadar zorlaşıyor?" diye sorgularken bulabilirsiniz. Disiplin ve azimle, en zorlu engellerin bile üstesinden gelinebilir. Bu dönemde, pes etmek yerine, kararlılıkla ilerlemek, uzun vadede başarıya ulaşmanın anahtarı olabilir." dedi.

    "DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ SÖZ KONUSU"

    Dinçer güner önümüzdeki günlerde yangın ve kaza haberlerinin sık meydana gelebileceğini vurguladı.

    Güner, "Bu ikili, depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Bu yüzden doğal afetlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle yangın ve kaza haberleri çokça meydana gelebilir. Dünya üzerinde tansiyonu yüksek zamanlardan geçeceğiz. Yanardağ aktivitelerine şahit olabiliriz.

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    Dünya üzerinde askeri hareketlilik veya terör saldırıları söz konusu olabilir. Ekonomik güç savaşlarını da görebiliriz. Teknolojik engeller, kazalar, siber saldırılar, güvenlik ihlalleri, teknolojik krizler ve sorunlar hafta boyunca masaya yatırılabilir." ifadelerine yer verdi.

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    Bu süreçte Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi. Yeniden lav ve kül püskürten yanardağ birbirinden çarpıcı görüntülere yol açtı.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Dinçer Güner
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