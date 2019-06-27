Yangında muhabbet kuşunu bırakmadı

RİZE (AA) - Rize'de bir apartmanın 10. katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 yaşındaki çocuğu, çok sevdiği muhabbet kuşuyla birlikte kurtardı.

Merkez Camiönü Mahallesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi ve duman nedeniyle üst kattaki apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın diğer katlarında bulunanları dışarı çıkararak yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, üst katta dumandan etkilenen 7 kişiyi ise araç merdiveni yardımıyla kurtardı.

- Kuşunu bırakmak istemedi

Bu arada, 10 yaşındaki Muhammet Ali Sancaktutanoğlu, çok sevdiği muhabbet kuşunu bırakmak istemedi.

İtfaiye ekipleri, küçük Muhammet'i "Alev" adını verdiği muhabbet kuşuyla birlikte araç merdiveninden indirdi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu apartmandaki yangın söndürüldü.

