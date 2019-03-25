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Yangından hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

BOLU'da, Ali Okur'a ait kümeste çıkan yangında 3 horoz ile 2 kovan arı telef oldu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Ali Okur'a ait kümeste çıkan yangında 3 horoz ile 2 kovan arı telef oldu. Hayvanlarını kurtarmak için alevlerin içine giren Ali Okur'un, eli ve yüzünde yanıklar oluşurken, 10 tavuğunu kurtarmayı başardı. Yangın, saat 12.30 sıralarında Aşağısoku Dereyanı Sokak’ta Ali Okur'a ait kümeste meydana geldi. Ali Okur’a ait evin bahçesindeki kümeste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ali Okur, durumu itfaiyeye haber verip yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ali Okur, içeride bulunan tavuk ve horozlarını kurtarmak için kümese girdi. Alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmaya çalışan Ali Okur, 10 tavuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Ancak yangında eli ve yüzünden yaralandı. Ali Okur, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesini ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Okur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında kümes kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 horoz ile 2 kovan arı telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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