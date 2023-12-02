Yanına kimseyi yaklaştırmadı! Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı

Siirt'te akılalmaz bir olay yaşandı. Olay, öğleden sonra Yeni Mahalle, Hami Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Eşiyle tartışan Zeynel A., yanında getirdiği bıçakla kendine zarar vermeye başladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNİN ÇABASIYLA İKNA EDİLDİ!

Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Zeynel A., polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zeynel A., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynel A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)







