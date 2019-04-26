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YANINDA BEBEĞİ BULUNAN KADINA SİLAHLI SALDIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA Ümraniye'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yanında bebeği bulunan kadın ile bir kişi silahla vuruldu.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA
Ümraniye'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yanında bebeği bulunan kadın ile bir kişi silahla vuruldu.
Ümraniye Karadeniz Caddesi'ndeki olay peynir satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek davası bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti yükselince silahlar çekildi. Çıkan kavga sonucu yanında bebeği bulunan 28 yaşındaki Rabia Kurban ve 39 yaşındaki Furkan Kurban silahla vuruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının bebeği polisler tarafından yakınlarına götürüldü.
Saldırganları arayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polisin bebeği taşırken görüntüsü
-Vatandaşla röp.
-polis ekiplerinin görüntüsü
-olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü
-Akrabaların geldiği araçların görüntüsü

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