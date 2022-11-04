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Yanında çalışan çocukları istismar eden sapığa 75 yıl hapis! 'Hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalışıyor'

04.11.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 15 yaşından küçük H.B. ve 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı iddiaları kabul etmedi. Mağdur avukatları istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ileri sürdü. Vadi'ye 75 yıl hapis cezası verildi.

Yanında çalışan çocukları istismar eden sapığa 75 yıl hapis! 'Hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalışıyor'

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde uzmanlar gözetiminde ifadesini alınan H.B., istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü iddia etti. Gözaltına alınıp tutuklanan Regayip Vadi hakkında, aynı şekilde yanında çalışan 2 çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık Vadi hakkında, 3 çocuğu yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

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75 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti. Mağdur avukatları ise istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ileri sürdü. Avukatlar, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının da suçu kanıtladığını belirtti. Alınan sağlık kurulu raporunda da Regayip Vadi'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi yapılmadı.

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(DHA)


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