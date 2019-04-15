KADIN

Yanlış ellerde uygulanan dolgu ve botoks, yaşamınızı tehlikeye sokabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Aslı Can, merdiven altı işletmelerde, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan estetik işlemlerin hasta mağduriyetlerine yol açtığını söyledi.

Yanlış ellerde uygulanan dolgu ve botoks, yaşamınızı tehlikeye sokabilir

Op. Dr. Can, bu şekilde uygulanan dolgu ve botoks işlemlerinin, enfeksiyon ve doku ölümü gibi geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti.

Son yıllarda dolgu ve botoks uygulamalarına yönelik talebin arttığına dikkat çeken Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Aslı Can, bu işlemlerin plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanları tarafından uygulanması gerektiğini söyledi. Dolgu ve botoksun ehil olmayan, uzman doktorların dışındaki kişiler tarafından uygulanması durumunda enjekte edilen maddelerin içeriği veya uygulama yanlışlıkları nedeniyle vücutta dönüşü olmayan tahribatlara yol açabileceğini ifade etti.

UZMANLARIN YER ALDIĞI KLİNİKLERİ TERCİH EDİN

Op. Dr. Can, “Yanlış ellerde uygulanan dolgu ve botoks, enfeksiyon ve doku ölümü gibi sağlığınızı ve yaşamınızı tehlikeye sokacak sonuçlara neden olabilir. Yapılan ne olduğu belirsiz dolgu maddelerinin vücuttan uzaklaştırılması da çok zor ya da imkansızdır. Birçok mağdur hastamız da bize bu şekilde başvuruyor. Estetik işlem yaptırmayı düşünen, planlayan kişilerin plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarından bu hizmeti almaları kaliteli, hijyen ve sağlıklı bir süreç yaşamalarını sağlayacaktır” dedi.
Teknolojik cihazlar yardımıyla yapılan estetik işlemlerde de aynı uyarıları tekrarlayan Op. Dr. Can, lazer, IPL, dermaroller, dermapen, PRP işlemlerinde de plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarının görev aldığı kliniklerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
estetik yanlış yapılan botoks

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