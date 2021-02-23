Yanlış yapılıyor... Eğer kaşları kalemle dolgunlaştırıyorsanız dikkat!

Son birkaç yıldır doğal kalın kaşlar oldukça moda. Ancak kaşlarınızı dolgunlaştırmak için güzellik salonlarında para harcamak zorunda değilsiniz. Bu doğal görüntüye evde de ulaşabilirsiniz. Sizin için etkili reçeteleri hazırladık. Ama önce kaş nasıl boyanır, ona bakalım.

KAŞ NASIL BOYANIR?

Seyrek kaşlara sahipseniz, kaşta düşüklükler ya da eksiklikler varsa bunu denge altına almak gerekir.

İyi boyanan bir kaş göz makyajının güzelliğini öne çıkarır.

Kaş farıyla veya kalemle boyama yapılabilir. Kalem, kaşı biraz daha fazla döker ve yıpratır bu yüzden kaş farı daha iyi bir tercih olacaktır.

Önce kaşın şekli belirlenir ve netleştirilir, göze kötü görünen yerler tamamlanır. Doğru renk tercih edilmeli, doğru şekil kullanılmalıdır.

Eğer boya fazlaysa, kaş tarağı bu fazla boyayı temizlemektedir.

KAŞLARI DOLGUNLAŞTIRMANIN YOLLARI

Birçok kişide ince ve seyrek kaşlar kalıtımsal olarak ortaya çıkabilir. Bazen de yaşlanma süreci, yetersiz beslenme, kötü kozmetik uygulamaları veya hipotiroidi, egzama ve alopesi areata gibi tıbbi durumlarda kaşlar dökülür ve seyrekleşir.

Kaşlarınız çok ince ve seyrek ise kalınlaştırmak için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz.

HİNT YAĞI

Hintyağı kaşlarınızın gürleşmesini sağlayan en etkili ilaçlardan biridir. Protein, vitamin, yağ asitleri ve antioksidanlar içerir. Kıl köklerini besleyerek grleşmeyi sağlar. Ayrıca, kaşın büyümesini engelleyen mikroorganizmaları da yok eder.

Pamuklu çubuğu hint yağı ile ıslatın. ve kaşınızın üzerine sürün. 2-3 dakika boyunca elinizle de masaj yapın. En az 30 dakika boyunca kaşınızın üzerine tutun. Mümkünse tüm gece kaşınızda kalsın. Ilık su veya yumuşak bir temizleyici ile silin. İyileşme farkedinceye kadar birkaç hafta boyunca günde bir kez uygulayın.