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Yanlış yapılıyor... Eğer kaşları kalemle dolgunlaştırıyorsanız dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Kaş kıllarınızı kaybetmek çok üzücü ve hayal kırıklığı yaratsa da, görünüşünüzü yeniden yakalamanın birkaç yolu var. Kaşta boşluklar ve düşüklükler varsa etkili bir kaş makyajıyla eksiklikleri giderebilirsiniz.

Son birkaç yıldır doğal kalın kaşlar oldukça moda. Ancak kaşlarınızı dolgunlaştırmak için güzellik salonlarında para harcamak zorunda değilsiniz. Bu doğal görüntüye evde de ulaşabilirsiniz. Sizin için etkili reçeteleri hazırladık. Ama önce kaş nasıl boyanır, ona bakalım.

KAŞ NASIL BOYANIR?

  • Seyrek kaşlara sahipseniz, kaşta düşüklükler ya da eksiklikler varsa bunu denge altına almak gerekir.
  • İyi boyanan bir kaş göz makyajının güzelliğini öne çıkarır.
  • Kaş farıyla veya kalemle boyama yapılabilir. Kalem, kaşı biraz daha fazla döker ve yıpratır bu yüzden kaş farı daha iyi bir tercih olacaktır.
  • Önce kaşın şekli belirlenir ve netleştirilir, göze kötü görünen yerler tamamlanır. Doğru renk tercih edilmeli, doğru şekil kullanılmalıdır.
  • Eğer boya fazlaysa, kaş tarağı bu fazla boyayı temizlemektedir.

KAŞLARI DOLGUNLAŞTIRMANIN YOLLARI

Birçok kişide ince ve seyrek kaşlar kalıtımsal olarak ortaya çıkabilir. Bazen de yaşlanma süreci, yetersiz beslenme, kötü kozmetik uygulamaları veya hipotiroidi, egzama ve alopesi areata gibi tıbbi durumlarda kaşlar dökülür ve seyrekleşir.

Kaşlarınız çok ince ve seyrek ise kalınlaştırmak için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz.

HİNT YAĞI

Hintyağı kaşlarınızın gürleşmesini sağlayan en etkili ilaçlardan biridir. Protein, vitamin, yağ asitleri ve antioksidanlar içerir. Kıl köklerini besleyerek grleşmeyi sağlar. Ayrıca, kaşın büyümesini engelleyen mikroorganizmaları da yok eder.

Pamuklu çubuğu hint yağı ile ıslatın. ve kaşınızın üzerine sürün. 2-3 dakika boyunca elinizle de masaj yapın. En az 30 dakika boyunca kaşınızın üzerine tutun. Mümkünse tüm gece kaşınızda kalsın. Ilık su veya yumuşak bir temizleyici ile silin. İyileşme farkedinceye kadar birkaç hafta boyunca günde bir kez uygulayın.

Not: herhangi bir tahriş veya yanmaya neden olursa hint yağını kullanmayı bırakın.

SOĞAN SUYU

Soğan suyu kaş köklerini besler ve güçlendirir, kaşların büyümesini hızlandırır, parlaklık verir. Küçük bir soğanı alın, ince doğrayın ve suyunu sıkın. Suyu kaşlarınıza uygulayın ve 5 dakika boyunca masaj yapın. Normal bir şekilde temizleyin ve soğuk ile durulayın.

SÜT MASKESİ

Süt protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kollajen üretimini uyarırken kaşlarınızı onarır ve korur. Süte pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınıza uygulayın. Kurumaya bırakın ardından su ile durulayın.

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LİMON SUYU

Limonlar saçları güçlendirmek ve büyümek için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Ancak uygularken gözünüze dikkat edin. Limon suyuna biraz hindistancevizi yağı da ekleyebilirsiniz.Karışımı 15 gün serin bir yerde bekletin ve uyumadan önce her gün kaşınıza uygulayın.

UÇUCU YAĞLAR

En iyi etki için, yatıştırıcı, güçlendirici ve nemlendirici özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı veya lavanta yağı kullanabilirsiniz. Hangi yağı kullanacaksanız içine baz olarak hindistancevizi, veya zeytinyağı eklemelisiniz. Karışımı kaşınıza nazikçe uygulayın ve günlük olarak kullanın. Ancak, yağları alerjik reaksiyona karşı dirseğinizin iç tarafında test edin.

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısı, tüm uzunluğu boyunca kaş kıllarını güçlendiren ve yoğunlaştıran zengin bir vitamin ve protein kaynağıdır. Bir yumurta sarısı alın, çırpın ve kaşlarınıza uygulayın. 15-20 dakika bekletin, sonra durulayın.

VAZELİN

Kaşları nemlendiren aynı zamanda üçlü bir etki veren bir diğer ürün de vazelin. Temiz kaşa hint yağı, aloe vera veya süt karışımlı vazelini uygulayın.

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