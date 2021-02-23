Gözleri daha büyük göstermenin püf noktaları: Eğer koyu renk makyaj yapacaksanız bu noktaya dikkat!

Artık elimizdeki kozmetik çeşit çeşit kozmetik ürünle kemerli burunları daha düz, bakışları daha derin, büyük gözleri daha küçük, küçük olanları ise daha büyük gösterebiliyoruz. Peki nasıl? Eğer küçük gözleriniz var ve makyajla daha büyük göstermek istiyorsanız okumaya devam edin.

KÜÇÜK GÖZLERİ MAKYAJLA BÜYÜK GÖSTERMENİN YOLLARI

Küçük gözleri olduğundan daha büyük göstermek için, mutlaka gözlerin içini aydınlatmak gerekir. Her zaman doğal ve açık tonlarda makyaj yapılmalıdır.

Küçük gözlü olup da koyu renkli makyaj da yapılabilir. Ancak gözün üzeri koyu yapılacaksa, alt mutlaka boş bırakılmalıdır.

SAHTE BİR GÖZ KAPAĞI OLUŞTURUN

Gözlerin içerisine açık renkte krem veya highlighter sürebilirsiniz. Parmakla biraz yedirilir, göz kapağına beyaz tonlarında boydan boya far sürülür. Farla sahte bir göz kapağı yaratmak için, bir fırça boyu daha kat atılır.

Gözleri iri göstermek için, göz içlerine bej renginde kremler kullanabilirsiniz. Beyaz yapay bir görüntü verir, o yüzden doğal ten rengine yakın tonlar tercih edilmelidir.

Cilt tonundan bir kaç ton koyu renkte far, pudra, göz kalemi ince eyeliner fırçasıyla alınıp, gözün tam altından biraz boşluk bırakarak sürülebilir.