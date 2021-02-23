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Gözleri daha büyük göstermenin püf noktaları: Eğer koyu renk makyaj yapacaksanız bu noktaya dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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'İri, büyük gözlerin sırrı nedir?' diyenlerdenseniz cevabı makyaj çantanızda olabilir. Gözlerinizi aydınlatan ve olduğundan büyük gösteren makyaj tüyoları arıyorsanız, sizin için video ile anlattığımız çözüm önerilerine bakabilirsiniz.

Artık elimizdeki kozmetik çeşit çeşit kozmetik ürünle kemerli burunları daha düz, bakışları daha derin, büyük gözleri daha küçük, küçük olanları ise daha büyük gösterebiliyoruz. Peki nasıl? Eğer küçük gözleriniz var ve makyajla daha büyük göstermek istiyorsanız okumaya devam edin.

KÜÇÜK GÖZLERİ MAKYAJLA BÜYÜK GÖSTERMENİN YOLLARI

Küçük gözleri olduğundan daha büyük göstermek için, mutlaka gözlerin içini aydınlatmak gerekir. Her zaman doğal ve açık tonlarda makyaj yapılmalıdır.

Küçük gözlü olup da koyu renkli makyaj da yapılabilir. Ancak gözün üzeri koyu yapılacaksa, alt mutlaka boş bırakılmalıdır.

SAHTE BİR GÖZ KAPAĞI OLUŞTURUN

Gözlerin içerisine açık renkte krem veya highlighter sürebilirsiniz. Parmakla biraz yedirilir, göz kapağına beyaz tonlarında boydan boya far sürülür. Farla sahte bir göz kapağı yaratmak için, bir fırça boyu daha kat atılır.

Gözleri iri göstermek için, göz içlerine bej renginde kremler kullanabilirsiniz. Beyaz yapay bir görüntü verir, o yüzden doğal ten rengine yakın tonlar tercih edilmelidir.

Cilt tonundan bir kaç ton koyu renkte far, pudra, göz kalemi ince eyeliner fırçasıyla alınıp, gözün tam altından biraz boşluk bırakarak sürülebilir.

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EYELINER'I ÇOK AMA ÇOK İNCE SÜRÜN

Birçok makyöz, küçük gözler için eyeliner önermez. Eyeliner kesinlikle gözü büyük gösteren şeylerden bir tanesidir, ancak çok kalın sürülmemesi gerekir.

Rimel sürmeden önce kirpik kıvırıcısı kullanmak gerekir. Kirpikler kıvrıldığında gözler olduğundan daha büyük gözükür.

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