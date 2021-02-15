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  4. Yaparken bile stres attırıyor: Sıkması aşırı zevkli el yapımı stres topu

Yaparken bile stres attırıyor: Sıkması aşırı zevkli el yapımı stres topu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Duygusal veya fiziksel bir gerginlik hissi olan stres, sizi sinirli, kızgın veya gergin hissettiren herhangi bir olay veya düşünceden kaynaklanabilir. Bununla birlikte hepimiz sıklıkla stres içinde olabiliyoruz. Ama neyse ki size yaparken bile stres attıran bir çözümle geldik. İşte ev yapımı stres topu!

Hepimiz stresli hissetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz, ancak stresin tam olarak ne anlama geldiğini kestirmek kolay değil. "Bu stresli" veya "stresliyim" gibi şeyler söylediğimizde, şunlardan bahsediyor olabiliriz:

Üzerimizde baskı oluşturan durumlar veya olaylar Örneğin, yapacak ve düşünecek çok şeyimiz olduğu veya ne olacağı üzerinde fazla kontrolümüzün olmadığı zamanlar.

Baskı altına alınmaya tepkimiz Üstesinden gelmekte zorlandığımız ve üzerimize yüklenen talepler olduğunda aldığımız duygular.

Stresinize ne sebep oluyor bilinmez ama üstesinden gelmek için çeşitli hobiler edebilir, sıkıntılarınızı hafifletebilirsiniz. Size faydası olacağını umduğumuz stres topu yaptık.

MALZEMELER

  • Su
  • Nişasta
  • Gıda boyası
  • Yarım litrelik pet şişe
  • Huni
  • Balon

NASIL YAPILIR?

  • Bir çorba kasesinin içine ağzına kadar su koyup 3 tatlı kaşığı nişasta ve bir tatlı kaşığı gıda boyası ekleyin, çatalla karıştırın.

  • Karışımı bir huni yardımıyla pet şişenin içine dökün.

  • Seçtiğiniz renkte balonu pet şişenin ağzına geçirin ve karışımı balonun içine boşaltın.

  • Balonun ağzını düğümleyip düğünün ucunda kalan kısmı kesin. Şimdi bütün stresinizi yeni oyuncağınıza boşaltın :)

Sinirden stresten eser kalmıyor, pamuk gibi yapıyor: Ev yapımı stres topu!Sinirden stresten eser kalmıyor, pamuk gibi yapıyor: Ev yapımı stres topu!


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