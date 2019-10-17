Yapay zeka da kararını verdi: Moda markaları kadınları cinsel obje gibi gösteriyor

Cinsellik çağrıştırdığı ve kadınları nesnelleştirildiği iddiası ile reklamları yayından kaldırılan kadın moda markası Missguided bir araştırmanın da önünü açtı. Online satış yapan Pretty Little Thing, Boohoo gibi firmaların kadınları cinsel obje gibi gösterdiği düşünülüyor.
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BBC'nin AI Google yapay zeka teknolojisi kullanılarak yaptığı araştırmada kadın modellerin analiz edildi ve 10 moda sitesinde 18 bin görüntü yer aldı. Kadın moda sitesi Pretty Little Thing yüzde 22 ile en yüksek müstehcen puanına sahip oldu. Onu Boohoo ve Missguided takip etti.
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Missguided ise BBC'nin bu araştırmasına 'şımarıkça' yanıtını verdi. Marka sözcüsü ise konu hakkında şöyle konuştu: 'Web sitemiz bizden alışveriş yapmayı seven başkalarının ne düşündüğünden korkmayan genç kadınlara neyin cazip geldiğini yansıtıyor. Web sitemizi yapay zeka algoritması kullanarak değerlendirmiyoruz.'
Araştırma, hem Missguided hem de Boohoo reklamlarının Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklanmasından günler sonra yapıldı. ASA, Boohoo’nın ilanının “sosyal açıdan sorumsuz” olduğuna karar verirken, Missguided reklamının “son derece cinselleşmiş” imgeler ve “nesnelleştirilmiş kadınlar” kullanığını ifade etti.
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