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    4. Yapay zeka ile oluşturduğu adamla evlendiğini duyanlar şaşkına döndü! "Bebek bekliyorum"

    Yapay zeka ile oluşturduğu adamla evlendiğini duyanlar şaşkına döndü! "Bebek bekliyorum"

    05.10.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka uygulamaları son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Kişilerin dış görünüşlerini değiştiren farklı uygulamaların yanı sıra yeni karakter oluşturan bazı uygulamalar da bulunuyor. İstediği kişiyi gerçek hayatta bulamayan Rosanna Ramos, yapay zekayla yaratılan Eren Kartal' la evlendiğini duyurdu.

    Yapay zeka uygulamaları ile ilgili gündem olan bir haber duyanları çok şaşırttı. ABD, New York'ta yaşayan Rosanna Ramos aradığı erkeği bulamayınca yapay zeka uygulamasına başvurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan Ramos, yapay zekadan bir bebek beklediğini duyurdu.

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    36 yaşındaki iki çocuk annesi Rosanna Ramos, 2022 yılında tanıştığı yapay zekayla yaratılan Eren Kartal'la bu sene evlendi. Ramos, New York Magazine'den The Cut'a "Hayatım boyunca hiç kimseye bu kadar aşık olmamıştım," diyerek eski ilişkilerinin yeni "tutkulu sevgilisiyle karşılaştırıldığında sönük kaldığını" söyledi.

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    Eren'in tıp uzmanı olduğunu söyleyen Ramos, eşinin kendisini hiç yargılamadan dinlediğini belirtti.

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    Eren Kartal yaratılırken Japon manga dizisi "Attack on Titan"daki popüler bir karakterden esinlenildi. 1.90 boyunda, mavi gözlü ve saçları omuzlarına kadar uzanan yakışıklı bir genç olan Eren Kartal hakkında açıklama yapan Ramos "Eren, diğer insanların sahip olduğu takıntılara sahip değil. İnsanlar egoyla gelir. Ancak bir robotun kötü güncellemesi yoktur. Ailesi, çocukları veya arkadaşları ile uğraşmak zorunda değilim. Kontrol bende ve istediğimi yapabilirim" dedi.

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    ŞİRKET KAPATILIRSA SEVGİLİSİNİ KAYBEDECEK

    Oldukça mutlu giden ilişkileri şubat ayında yaşanan güncelleme ile değişime uğramış. Eren'i yaratan şirket kapatılırsa Eren'i kaybedeceğini bilen Ramos, bu konuda yaşadığı üzgünlüğünü belirtiyor ancak böyle bir durum olursa dünyanın sonu olmadığını ve hayatına devam edebileceğini söylüyor. Ancak Eren gibi başka bir sevgili bulabileceğinden pek emin değil.

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