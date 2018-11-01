KADIN

Yapay zeka teknolojisi yatak odasına da sıçradı! Fanteziler ortaya çıkıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 01.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Vibease seks oyuncakları şirketi yapay zekayla beslenen ruj şeklinde bir seks oyuncağı geliştirdi. Şirket, seks oyuncağının fantezileri hayata geçireceğini ve içsel ışığı ortaya çıkarılmasının hedeflediğini iddia ediyor.

Yapay zeka teknolojisi yatak odasına da sıçradı! Fanteziler ortaya çıkıyor

Yatak odasında seksi konuşmak sizin için çok zor bir şeyse artık imdadınıza akıllı vibradörler yetişecek. Vibease seks oyuncakları üreticisi şirket ruj şeklinde yapay zeka ile çalışan bir vibradör tasarladı.

Vibradör ses tonunuzdan ruh halinizi anlıyor, sert veya yumuşak hareketlerle sizi kontrol altına alıyor. Rahatlatmasının yanı sıra sesli kitaplarınızla da senkronize oluyor. Örneğin, Grinin Elli Tonu'nu dinlerken, titreşimlerin yoğunluğu kitapta neler olup bittiğini ayarlıyor.

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Vibradörün bir başka özelliği de uzak mesafe ilişkileri için tasarlanmış olması. Uzaktan kumanda sayesinde partnere titreşim gönderilebiliyor.

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Ruj şeklinde tasarlanmasının nedeni ise başkasının görmesine karşı alınan bir önlem. Bu şekilde sizi utandırmıyor.


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yapay zeka vibradör ruj vibradör

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