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Yapay zeka, yanlış bilgileri yaymak için 'var olmayan' sahte insanlar yaratıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 08:26 | Son Güncelleme

Yapay zeka hakkında ortaya çıkan yeni gelişmeler insanı korkutacak türde! Yansımalarını yaratmak için gerçek insan yüzü kullanan yapay zekaların, kullandıkları yüzlerle sahte bilgi yaydıkları ortaya çıktı.

Yapay zeka, yanlış bilgileri yaymak için 'var olmayan' sahte insanlar yaratıyor

Tüyler ürpertici raporlara göre, Deepfake teknolojisi yanlış bilgileri yaymak için sahte insanlar yaratıyor.

Deepfake'lerin tehlikeleri hakkında kapsamlı bir şekilde yazılar yazan yazar ve yayıncı Nina Schick, geçtiğimiz günlerde Daily Star Online'a yaptığı açıklamada, deepfake'lerin % 98'inin, benzerliklerinin kullanıldığını bile bilmeyen masum insanların yüzlerini içeren porno klipler olduğunu söyledi. İnternetteki sahte videoların gerçekten ayırt edilemediğini bu videoların siyasi sabotaj ve porno için kullanılabileceğinin altının çizdi.

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Çin, Rusya ve daha birçok ülkede bilgisayarlar tarafından üretilen fotoğrafların sosyal medya kampanyalarında kullanıldığı tespit edildi. İnternette çeşitli faaliyetler için kullanılan bu sahte yüzler, kamuoyunu yanıltmakta kullanılabilir.

Thispersondoesnotexist.com (Bu kişi aslında yok) adlı internet sitesi, yapay zeka tarafından üretilen insanların fotoğraflarını yayınlıyor. Sayfayı her yenilediğinizde yeni bir yüzle karşılaşıyorsunuz.

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Nina Shick, Facebook veya Twitter'da tanışıp konuştuğunuz yabancının şimdiye kadar var olduğundan emin olmanın artık çok zor olduğunu söyledi. Nina Schick, yapay zekanın ikna edici yüzler yaratma gücünün, onları tespit etme yeteneğimizden daha hızlı ilerlediğine inanıyor.

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