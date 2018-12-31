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YAPILACAK DEV GEMİNİN GÖVDESİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

  Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 14.00, Marmara Denizi'ne ise 16.30 sıralarında girdi.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 14.00, Marmara Denizi'ne ise 16.30 sıralarında girdi. Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi. Gemi gövdesinin üzerinde çok sayıda işçinin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Gemi parçasında genel ve yakın detaylar
-Gemi parçasını çeken römorkörden detay görüntü
-Kıyı Emniyeti ve sahil güvenlik botundan detay görüntü
-Gemi parçasının üzerindeki işçilerden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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