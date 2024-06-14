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Hesaplarından servet çıktı! Siber suçlulara operasyon: Yasa dışı bahisten çevrimiçi çocuk müstehcenliğine...

14.06.2024 08:13
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19 ilde SİBERGÖZ-45 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında tespit edilen para miktarı dikkat çekti.

Hesaplarından servet çıktı! Siber suçlulara operasyon: Yasa dışı bahisten çevrimiçi çocuk müstehcenliğine...

19 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-45” operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde “Sibergöz-45” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucunda hesaplarında 63 milyon 500 bin Türk lirası işlem hacmi bulunan toplam 38 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.

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Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda; alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda ise sosyal medya platformu üzerinden "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "yasa dışı bahis" oynanmasına aracılık eden ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda ise vatandaşların kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

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Ayrıca; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda; CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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