HABER
  4. Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı

Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda şahısların evlerinde, araçlarında ve üst aramasında ise çok sayıda silah, mermi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Düzce Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda şahısların evlerinde, araçlarında ve üst aramasında ise çok sayıda silah, mermi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Düzce Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin üzerilerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 3 adet extacy, üç parça halinde 35 gram metamfetamin, dört parça halinde 105 gram esrar, 3 parça halinde 1 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet cam pipo, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca namlusu, 32 adet tabanca parçaları, 5 adet tabanca gövdesi, 9 adet tabanca üst kapak takımı, 2 takım tabanca kabza ve plastik tabanca gövdesi, 133 adet şarjör yayı, 15 adet metal fişek yatağı kullanabilecek aparat, tetik tertibatları, pim ve benzeri malzemeler, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 14 adet 9mm fişek, 20 adet 7,65mm fişek, 8 adet 6,35 mm fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde ticareti, silah imal ve ticareti yapan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6136 SKM suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: "Bana haksızlık yapılıyor"Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: "Bana haksızlık yapılıyor"
Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttıYapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Moskova dönüşü İstanbul'da kritik görüşme!

Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Sapanca Gölü'nde hayvanların telef olmasıyla ilgili Sakarya Valiliği'nden açıklama

Çok sayıda hayvan telef olmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.