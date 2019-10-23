KADIN

Yapımı 35 gün süren kadının gücü heykeli saflığı, temizliği ve doğallığı simgeliyor

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YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Bursa'da metal üzerine faaliyet gösteren atölyesi bulunan Rıdvan Sevim öncülüğündeki 12 kişilik ekip tarafından kadının toplumdaki yerine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve Tuz Gölü'nde tamamlanan 3,5 metrelik heykel, İstanbul'da sergilenecek.

Yapımı 35 gün süren kadının gücü heykeli saflığı, temizliği ve doğallığı simgeliyor

Kadının toplumdaki yerini simgeleyen bir heykel yapmak için proje hazırlayan Rıdvan Sevim ile ekibi, bu çalışmasını İstanbul'daki alışveriş merkezi Emaar'ın katkılarıyla tamamladı.

Ekibin, 110 metre paslanmaz çelik mil kullandığı 3,5 metre uzunluk ve 88 kilogram ağırlığındaki heykelin yapımı 35 gün sürdü.

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Sevim, elinde şemsiye bulunan kadın heykelinin son rötuşlarını "saflığı, temizliği ve doğallığı simgelediği" düşüncesiyle Tuz Gölü'nde yaptı.

'BU ÇALIŞMAMIZI KADINLARA ADIYORUZ'

Rıdvan Sevim, kadının yücelik, nezaket, zarafet ve özgürlüğün temsilcisi olduğunu söyledi.

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Bu çalışmayı tüm kadınlara adadıklarını belirten Sevim, şöyle konuştu: "Çalışmamızı hayatın en güzel yerlerinde olmasını istediğimiz bir varlık üzerine kuruyoruz. Bu söylemler ışığında Emaar yönetiminin destekleriyle böyle bir projeye imza atmaktan çok mutluyum. Kadınlarımızın değerini daha da yüceltmek için bu heykeli oluşturduk. Ülkem ve dünya kadınlarının değer bulduğu güzel yerlere gelebilmesinde sanatımla vurgu yapmaktan çok mutluyum."

Sevim, heykelin 24 Ekim'den itibaren İstanbul'da alışveriş merkezi Emaar'da görülebileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

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Tuz Gölü heykel kadının gücü heykeli

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