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  4. Yaptığı dans sonrası milletvekili adaylığından çekilmişti! Cem saygı ismini görünce büyük sevinç yaşadı: '2024 nasip olursa belediye başkanıyım'

Yaptığı dans sonrası milletvekili adaylığından çekilmişti! Cem saygı ismini görünce büyük sevinç yaşadı: '2024 nasip olursa belediye başkanıyım'

14.10.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta maden işçi alımındaki kurada adı çıkan Cem Saygı, ismini görünce büyük sevinç yaşadı. 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olup dans ettiği görüntülerin ardından adaylıktan çekilen Saygı, "Milletvekilliği adaylığından çekildim, şu an TTK’ye girdim daha mutluyum. 2024 yılında da nasip olursa belediye başkanıyım" dedi.

Yaptığı dans sonrası milletvekili adaylığından çekilmişti! Cem saygı ismini görünce büyük sevinç yaşadı: '2024 nasip olursa belediye başkanıyım'

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınacak bin 500 maden işçisi için çekilen kurada adı çıkan 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olup dans ettiği görüntülerin ardından adaylıktan çekilen Cem Saygı kurada adını görünce büyük sevinç yaşadı.

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"2024'TE NASİP OLURSA BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Memleket Partisi’nden Zonguldak eski milletvekili adayı olan Cem Saygı, kura çekimini izlerken ismi okunup ekrana yansıdığında sevincine hakim olamayarak göbek attı. Sevincini dans ederek gösteren Saygı, “Milletvekilliği adaylığından çekildim, şu an TTK’ye girdim daha mutluyum. 2024 yılında da nasip olursa belediye başkanıyım” dedi.

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KURADA ADI ÇIKANLAR SEVİNDİ, ÇIKMAYANLAR ÜZÜLDÜ

Oğlu Uğurcan Yıldız’ın adı açıklandığında ‘aslanım benim be’ diyerek sevinç çığlığı atan baba İsmail Yıldız ise “Oğluma seviniyorum, canım oğluma” diye konuştu.

Kuradan adı çıkan 2 çocuk babası Mertcan Özdemir (22) de büyük sevinç yaşayarak, “Allah yüzümüze güldü. Benim yüzüme değil çocuklarımın yüzüne güldü. Herkesin istediği olur inşallah” ifadelerini kullandı.

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Adı okunduğunda sevinç çığlığı atan Hakkı Acar(22) İstanbul’dan Zonguldak’a yerleşmek için geldiğini ve kuraya çok sevindiğini söyledi. Ailesine telefonla haber verirken ‘çok mutluyum’ diyen Acar, büyük sevinç yaşadı. Öte yandan kura sona yaklaşırken bazı adaylar, ismini görememenin üzüntüsünü yaşadı. (DHA)


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