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Yaptığı hata yüzünden 15 dakikalık yolu 4 saatte gitti! 'Mudanya'ya geldik sandım'

27.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için deniz otobüsüne binen vatandaş yanlışlıkla Yalova'nın Armutlu ilçesinde inince 15 dakikalık yolu 4 saatte gitmek zorunda kaldı. Yaşadığı olayı anlatan Bahtiyar Keskin, ''Yalova'nın Armutlu ilçesine yolcu indirmek için durmuş bende Mudanya'ya geldi diye indim. Sonradan anladım ki yanlış yerde inmişim, gün içinde başka deniz otobüsü buraya uğramadığı için buradan 15 dakikalık yolu otobüslerle 4 saatte gitmek durumumda kaldım" dedi.

Yaptığı hata yüzünden 15 dakikalık yolu 4 saatte gitti! 'Mudanya'ya geldik sandım'

Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, gezmek için Bursa'dan İstanbul'a gitti. Gün boyu İstanbul'da gezen Keskin, dönüş için deniz otobüsüne bindi. Bursa'nın Mudanya ilçesine hareket eden feribot bir önceki durak olan Yalova'nın Armutlu ilçesinde yolcuları indirmek için durdu. Feribotun Mudanya ilçesine geldiğini düşünen Keskin, burada indi. İndikten sonra yanlış yerde indiğini anlayıp 15 dakikalık yolu 4 saatte otobüsle gitmek zorunda kaldı.

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''YANLIŞ YERDE İNMİŞİM''

Başından geçen komik olayı anlatan Bahtiyar Keskin, "İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için deniz otobüsüne bindim. Bursa'nın Mudanya ilçesine 15 dakika kala deniz otobüsü Yalova'nın Armutlu ilçesine yolcu indirmek için durmuş bende Mudanya'ya geldi diye indim. Sonradan anladım ki yanlış yerde inmişim, gün içinde başka deniz otobüsü buraya uğramadığı için buradan 15 dakikalık yolu otobüslerle 4 saatte gitmek durumumda kaldım" dedi.

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(İHA)

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