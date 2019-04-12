HABER

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, 3 yıldır gece gündüz yaptığı ilginç 12 tablo ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekti.
Yaptığı 12 tabloda 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe teşebbüsü ve dünyadaki terör olaylarını modern sanatın diliyle, plastik sanatlar (resim, heykel, enstalasyon sanatı vb.) aracılığıyla anlatmaya çalıştı. Sağlam “İki boyutlu olan ‘Resim Sanatı’ bu eserlerde 6 boyuta ulaşmaktadır. Öyle ki eserlere bakan izleyicilerde, seyircilerde o dehşet terör gününde eserlerin içinde kendilerini fiziksel olarak görüp empati kurabileceklerdir” dedi.
Teröre karşı tüm insanlığın mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Sağlam “Bu bilinç ile şimdiye kadar dünyada hiç bir sanatçının oluşturmadığı eserleri oluşturmaya çalıştık. Bu eserler en başta 15 Temmuz İstanbul, 15 Temmuz Ankara olmak üzere New York, Paris, Londra, İstanbul, Beyrut, Mısır, Suriye, Kudüs, Berlin, St. Petersburg ve Brüksel vb. terör saldırılarına ait eserlerdir. İnsanlığın, yaşanılmış olan bu acıları görerek em-pati kurması ve bu eserlerin 100 yıllarca korunup sergilenmesini arzulamaktayız” ifadelerini kullandı.
Boynuna taktığı idam ilmiği ile ilginç bir görüntü oluşturan Sağlam, en büyük arzusunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir sergi düzenlemek olduğunu sözlerine eklerken, sergiyi gezen öğrencileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı

Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz’a dikkat çekmeye çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

TCDD yerli sinyalizasyon sistemini denedi

TCDD'den yeni adım! Şehir içi ve şehirler arasında kullanılacak

12 Nisan 2019 Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.