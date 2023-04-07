HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu! 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik rakam: Yüzde 84…

Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu! 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik rakam: Yüzde 84…

07.04.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime günler kala Ankara kulislerini yakından ilgilendiren bir anket daha yayınlandı. MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından '14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanacak mısınız?' sorulu anketin cevaplarını ‘Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir’ notuyla duyurdu.

Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu! 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik rakam: Yüzde 84…

Seçimlere 37 gün kala siyaset kulislerine damga vuracak bir anket sonucu daha yayınlandı. MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ‘Oy kullanacak mısınız?’ anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. ‘Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir’ diyen Sencar’ın yaptığı paylaşımın sonuçları ise oldukça dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 84,1’i bu seçimde 'kesinlikle' oy kullanacağını belirtirken yüzde 0,7’si ‘kesinlikle' oy kullanmayacağını ifade etti.

Sonuçlara göre, ‘büyük ihtimalle oy kullanacağım’ diyenler yüzde 11, ‘belki oy kullanacağım’ diyenlerin oranı yüzde 2,4 oldu. ‘Büyük ihtimalle oy kullanmayacağım’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 1.5 olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

 Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

 'Bir tek veri yok' deyip duyurdu! Kılıçdaroğlu...

'Bir tek veri yok' deyip duyurdu! Kılıçdaroğlu...

 Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

İYİ PARTİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sencar’ın paylaştığı anketin verilerine göre, ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyleyenler AK Parti seçmeninde yüzde 88,9, CHP'ye oy verenlerin yüzde 90’ı ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyledi. HDP’de yüzde 81,5, MHP’de ise yüzde 82,5 oldu. Kesinlikle oy kullanacağını belirtenler arasında en düşük oranın ise yüzde 75,2’yle İYİ Partililerde olması dikkat çekti.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fayın başladığı dağda korkutan olay! 'Deprem oluyor zannettik'Fayın başladığı dağda korkutan olay! 'Deprem oluyor zannettik'
MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...
Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Metropoll Araştırma Şirketi Özer Sencar anket

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

Rusya, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrov'dan dikkat çeken yanıt

Rusya, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrov'dan dikkat çeken yanıt

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.