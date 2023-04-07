Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu! 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik rakam: Yüzde 84…

Seçimlere 37 gün kala siyaset kulislerine damga vuracak bir anket sonucu daha yayınlandı. MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ‘Oy kullanacak mısınız?’ anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. ‘Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir’ diyen Sencar’ın yaptığı paylaşımın sonuçları ise oldukça dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 84,1’i bu seçimde 'kesinlikle' oy kullanacağını belirtirken yüzde 0,7’si ‘kesinlikle' oy kullanmayacağını ifade etti.

Sonuçlara göre, ‘büyük ihtimalle oy kullanacağım’ diyenler yüzde 11, ‘belki oy kullanacağım’ diyenlerin oranı yüzde 2,4 oldu. ‘Büyük ihtimalle oy kullanmayacağım’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 1.5 olarak belirlendi.

İYİ PARTİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sencar’ın paylaştığı anketin verilerine göre, ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyleyenler AK Parti seçmeninde yüzde 88,9, CHP'ye oy verenlerin yüzde 90’ı ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyledi. HDP’de yüzde 81,5, MHP’de ise yüzde 82,5 oldu. Kesinlikle oy kullanacağını belirtenler arasında en düşük oranın ise yüzde 75,2’yle İYİ Partililerde olması dikkat çekti.





