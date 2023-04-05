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Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp böyle duyurdular: Aday olması…

05.04.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri öncesinde anket sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Anket sonuçları ile ilgili dikkat çeken son haber Reuters tarafından servis edildi. Mart ayında yapılan son ankete göre Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtildi. Reuters haberinde, bu durumun seçim sonuçlarını doğrudan etkileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanma ihtimalini yükselttiğini iddia etti.

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp böyle duyurdular: Aday olması…

14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin çok konuşulacak bir analiz daha geldi. Reuters haber ajansı, Muharrem İnce'nin seçimleri ikinci tura taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanma ihtimalini arttırabileceğini yazdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çekilmesi yönündeki baskılara rağmen 100 bin imza toplayarak adaylığını resmileştirmişti.

Bu durumun muhalefet oylarında bölünme endişesine neden olduğu belirtilen haberde, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ın kazanma ihtimalini artırabileceğine dikkat çekildi.

Türkiye'de mart ayında yapılan son anketler Muharrem İnce'nin ortalama oy oranını yüzde 5 civarında gösteriyor. Panoramatr anketine göre ise İnce'nin oy oranı yüzde 10 seviyesinde.

‘OYLARDA ERİME OLSA BİLE İKİNCİ TURU ENGELLEMEZ’

Haber ajansına konuşan Panoramatr araştırma şirketi direktörü Osman Sert, seçimler yaklaştıkça İnce'nin oy oranında düşüş olabileceğini belirterek "Ancak böyle bir erime olsa bile bu seçimin ikinci tura kalmasını engellemez" dedi.

Analistlere göre İnce'ye oy verenlerin büyük çoğunluğu hükümete muhalif olan kesimlerden geliyor.

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‘İNCE’NİN ADAYLIĞI ZORLAŞTIRIYOR’

Reuters'a konuşan muhalefet blokundan üst düzey bir yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ı ilk turda yenmeyi zorlaştıracağını söyledi. Ancak aynı yetkili, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a olan desteğin yüzde 5'e düşmesi halinde ilk turda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanabileceği görüşünde.

Yine ajansa konuşan AK Parti'den üst düzey bir yetkili ise, parti tarafından yapılan anketlerde İnce'nin oy desteğinin yüzde 8-9 civarında olduğunu söyledi.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde seçimler ikinci tura kalacak. Seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak.

Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı


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